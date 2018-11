La Borsa mondiale del turismo Unesco: possibile una tappa a Viterbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Borsa mondiale del turismo Unesco farà tappa a Viterbo. L'edizione 2019-2020 dell'evento si svolgeranno a Roma come da richiesta esplicita degli organizzatori - ma la mozione approvata martedì scorso in consiglio comunale a palazzo dei Priori qualche effetto lo ha già avuto.La Regione Lazio, che è partner dell'iniziativa, conta di portare i tour operator anche nella città dei Papi. L'atto approvato nella sala d'Ercole era stato proposto da Giacomo Barelli (Viva Viterbo), poi firmato da tutti i capigruppo di maggioranza e opposizione. Un'unità di intenti che ha indotto la Regione a ragionare sulla nuova ipotesi, lasciando aperta la porta a Viterbo nonostante l'Unesco propenda per la Capitale per ovvie ragioni. Prima tra tutte, quella della forza del marchio Roma e l'impatto che questo ha sui buyers stranieriAlla Regione è stata proposta una partnership e l'assessore al turismo, Lorenza Bonaccorsi (foto), l'ha raccolta al volo. Non ha potere decisionale, in ballo c'è però la possibilità concreta che si spenda per Viterbo, raccogliendo così l'interessamento all'evento manifestato trasversalmente. L'Unesco qui è di casa dal 4 dicembre del 2013: quel giorno a Baku, in Azerbaigian, la festa di Santa Rosa è diventata Patrimonio immateriale dell'umanità, nell'ambito della Rete delle grandi Macchine a spalla. Dentro ci sono la Varia di Palmi, i Gigli di Nola, i Candelieri di Sassari e naturalmente la Macchina di Santa Rosa.Il Salone mondiale del turismo - Città e siti patrimonio Unesco, si svolgerà nell'arco di quattro giornate. Una potrebbe dunque toccare la città dei Papi, attraverso l'organizzazione di press ed educational tour per visitare i luoghi più importanti dal punto di vista turistico. Da palazzo dei Priori a palazzo dei Papi, da palazzo Doria Pamphili di San Martino al Cimino a Villa Lante di Bagnaia: tutti possono diventare oggetto dell'attenzione dei vari tour operator, portandosi dietro quei «grandi benefici in termini turistici e culturali» auspicati nella mozione.Un'operazione che va però costruita: da qui l'intenzione della Regione di proporre agli organizzatori della borsa mondiale di inserirla nel programma con una tappa tutta viterbese.