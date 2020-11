Università della Tuscia: arriva un nuovo riconoscimento internazionale. E' contenuto nelle pagine della rivista specializzata in temi universitari "Times Higher Education" (The), che ha certificato i risultati ottenuti da Unitus in due ranking disciplinari a livello mondiale per le aree di Ingegneria (Engineering) e Scienze della vita (Life Sciences), quest’ultima comprendente diverse sub-aree scientifiche tra le quali scienze biologiche, scienze agrarie e forestali e scienze veterinarie.

«E' la prima volta - commenta il rettore Stefano Ubertini - che il nostro ateneo entra nei ranking disciplinari di "The". Il buon posizionamento delle aree conferma l’elevata qualità della ricerca e della didattica, nonché la reputazione internazionale di cui gode l’ateneo viterbese».

Come è stata confezionata la classifica? «L'inclusione nei ranking disciplinari- afferma Luca Secondi, docente di Statistica economica e delegato del Rettore per il posizionamento nazionale e internazionale – è soggetta al raggiungimento di una soglia minima di ingresso rappresentata dalla presenza di un numero minimo di pubblicazioni negli ultimi 5 anni e un valore minimo (in termini assoluti o relativi) del personale docente».

Nello specifico, "The", dopo aver esaminato al livello mondiale 20.000 Atenei, aveva pubblicato il World University Ranking 2021 in cui sono entrati solo 1.500. L’Università della Tuscia era nella fascia 501-600. «Pochi giorni fa - aggiunge Ubertini - ha pubblicato anche le classifiche per 11 ambiti disciplinari. Per l’area Life Sciences, l'ateneo si posiziona nella fascia 301-400 su quasi 900 università che sono riuscite ad entrare nel ranking internazionale. Di più: siamo stati collocati al 4° posto a livello italiano, a pari merito con le Università di Firenze, Napoli Federico II, Pisa, Sapienza di Roma e Torino».

"E nella fascia Engineering - sottolinea ancora Secondi - Unitus si trova nella fascia 301-400 su quasi 1100 università presenti nel ranking a livello mondiale, collocandosi all’11° posto tra le università italiane a pari merito con Università di Milano-Bicocca, Firenze, Napoli Federico II, Roma-Tor Vergata e Politecnico di Bari".

Ultimo aggiornamento: 10:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA