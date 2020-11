L'Università della Tuscia investe 8 milioni di euro per recuperare l'ex caserma Palmanova

L’Università della Tuscia ha vinto il bando edilizia del ministero dell’Università e della ricerca per il recupero integrale della ex caserma Palmanova. Si tratta di un investimento di 8 milioni di euro per la riqualificazione di un immobile orientato a potenziare notevolmente gli spazi per la didattica e per la ricerca e risolvere i problemi strutturali di aule, laboratori e studi nel polo di Santa Maria del Paradiso.

«E’ un intervento edilizio di grande rilevanza – sottolinea il rettore Stefano Ubertini - che consentirà di recuperare un patrimonio del territorio, contribuendo anche al miglioramento urbanistico di una zona di particolare pregio per l’intera comunità viterbese».

La progettazione è già allo stato esecutivo e sono stati acquisiti tutti i permessi di legge. I lavori saranno avviati tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022.

