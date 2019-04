L'Università della Tuscia festeggia i suoi primi 40 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Università della Tuscia: le feste per i 40 anni dalla fondazione, continuano. Dopo l'inaugurazione del corrente anno accademico, il 26 febbraio scorso, con la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l'Open Day del 10 marzo che ha consentito di presentare dei corsi alle matricoli e gli iscritti, è stato fissato un ulteriore appuntamento il 3 aprile nell'auditorium del rettorato di Santa Maria in Gradi.«Esattamente il 3 aprile 1979 - spiega il rettore Alessandro Ruggieri - fu pubblicata la legge 122 istitutiva dell’Ateneo. E allora abbiamo pensato di promuovere una solenne cerimonia del quarantennale che racconterà momenti significativi che hanno contraddistinto la vita dell’Ateneo».Il programma prevede, dopo la prolusione introduttiva del magnifico, la proiezione di un video sulla nascita e lo sviluppo dell'università, con uno sguardo particolare alle sedi, ai laboratori e relative attrezzature, all'offerta formativa, alle varie attività animate da docenti e discenti. Al termine, arrivano le medaglie celebrative per quanti in questi quaranta anni hanno ricoperto importanti ruoli istituzionali e l'inaugurato un lavoro artistico realizzato dagli studenti dell’Ateneo per la ricorrenza.Tra i premiati - accanto ai docenti emeriti, ai presidi che si sono susseguiti alla guida delle varie facoltà, ai direttori amministravi - va menzionato ovviamente Marco Mancini, rettore dal 1999 al 2013.E quindi, alla memoria, Gian Tommaso Scarascia Mugnozza (1925-2011), padre fondatore della "Tuscia", primo rettore dal 1982 al 1999, il cui riconoscimento sarà consegnato al figlio Giuseppe, attuale direttore del Dibaf (dipartimento per l'innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali).