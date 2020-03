© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Università della Tuscia affronta in prima linea l’emergenza Coranovirus. Dopo aver avviato l'attività didattica in modalità e-learning, ora ha creato uno spazio di ascolto psicologico (sempre telematico) per gli studenti, nonché nuovi strumenti di sostegno per quanti sono gravati dai cosiddetti DSA (disturbi specifici dell’apprendimento).L’iniziativa è coordinata da Daniela Di Ottavio, ricercatrice in forza al Distu (dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici), nella sua qualità di referente del rettore per l’inclusione e l’equità. Come si articola? «Abbiamo previsto – spiega Di Ottavio - un ciclo di colloqui a distanza, con psicologi in servizio alla Asl, erogati offrendo la massima tutela della privacy e nel rispetto dei principi deontologici della professione. Il servizio è gratuito, e costituisce un’estensione e un potenziamento dello spazio di counselling psicologico attivo già da gennaio 2020».Non solo. «Il servizio – sottolinea il rettore Stefano Ubertini - permetterà anche di compiere azioni di orientamento sulle tipologie di richieste. Qualora le questioni si configurassero come specifiche di altri ambiti, come ad esempio l'orientamento rispetto alla didattica on line per gli studenti, oppure in presenza di specifiche richieste relative a tematiche strettamente sanitarie, gli utenti saranno indirizzati verso altri servizi più idonei, interni o esterni, ad Unitus».In parallelo sono stati potenziati gli interventi per i disturbi specifici dell’apprendimento. Tra gli altri, una procedura amministrativa per l’acquisto del font “Easyreading”, carattere tipografico che supera le barriere di lettura anche per chi è dislessico. Il font sarà installato su tutti i PC di Ateneo e predefinito per lo svolgimento delle varie attività e-learning.«I tutor che svolgono la loro attività a favore degli studenti disabili e DSA – conclude Ubertini - coerentemente alle indicazioni ricevute dai referenti di dipartimento presso la commissione inclusione ed equità, verranno in tempi brevi formati per via telematica dagli psicologi ASL, come previsto dalla convenzione che abbiamo stipulato con la stessa azienda, in modo che possano iniziare la loro attività di sostegno a distanza».