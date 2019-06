L'unità nel Pd viterbese, Panunzi accetta la sfida di Fioroni: «Io ci sto, ma guai a tornare agli errori del passato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’unità non può essere invocata solo quando non si vince. Tanto più quando in un partito le scelte vengono fatte a maggioranza». Partito democratico viterbese, riprende quota il dibattito (e l’eterna spaccatura) interna. Il caso Minchella, consigliere - e segretario - comunale nel capoluogo uscita rumorosamente dal partito, ha visto Giuseppe Fioroni prendere posizione, criticare l’ala sinistra e rilanciare per rivendicare ruoli di decisione più unitari possibile. Per Enrico Panunzi, consigliere regionale e guida del gruppo ritenuto oggi maggioritario tra i dem viterbesi, l’obiettivo è legittimo. Sulla strategia per arrivarci ha qualcosa da dire.«Sì. Potrà sembrare strano, ma su molte cose concordo con quello che ha detto».«Io dico che perseguire l’unità del partito è auspicabile. Sono pronto a raccogliere il suo invito e a lavorarci da subito. Però una cosa non può essere non detta: noi siamo stati minoranza nel partito per le scelte fatte a maggioranza dall’allora gruppo dirigente, che rispondeva politicamente ad un altra area».«E’ possibile e doveroso. Ma una cosa è essenziale: guardare agli errori del passato, che tanti danni hanno prodotto, per non ripeterli. Noi non siamo i nemici a cui si lasciano i pozzi avvelenati quando ci si ritira. Attualmente tutti i vertici provinciali sono azzerati, segretario e presidente dell’assemblea, scelti da loro, si sono dimessi da oltre un anno».«Ecco un errore del passato. I numeri vanno letti bene. Alle recenti elezioni europee il Pd ha avuto più voti rispetto alle ultime politiche, o alle comunali di Viterbo del 2018. Non è un consenso che ci premia, chiaro, c’è tantissimo da fare. Ma appare quanto meno anacronistico invocare l’unità del Pd perché il voto ci penalizza».«Non commento scelte personali. Mi limito solo a osservare che se è in atto una lotta tra correnti nel Pd, lei avrebbe avuto molti mezzi per denunciarlo. Perché non sarebbe iniziata certo adesso».