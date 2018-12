L'Orte Velo club ha donato un defibrillatore alla Polizia stradale di Settebagni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pedalate solidali. Il presidente del gruppo ciclistico Orte Velo club, Pierluigi Trina, ha consegnato un defibrillatore semiautomatico per le dotazioni della caserma della Polizia stradale di Settebagni. L'acquisto dell'apparecchiatura è stata possibile grazie alle donazioni dei soci del team ortano (provincia di Viterbo).Hanno preso parte alla consegna dell'apparecchiatura il prefetto Roberto Sgalla, direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato; il questore di Roma, Guido Marino; il medico della Polizia responsabile per la provincia di Roma, Gianluca Magliani; e Mario Nigro, dirigente del compartimento Polizia stradale Lazio e Umbria.Presenti anche numeri agenti della Polstrada che saranno quanto prima formati per utlizzare il defibrillatore. «Un grazie - ha detto Trina - ai miei compagni di squadra e alle aziende che ci hanno sostenuto in questa raccolta per acquistare uno strumento salvavita. Settebagni da oggi è una caserma cardioprotetta e ne siamo orgogliosi».