4 Aprile 2021

di Ugo Baldi









Diciotto produttori di olio extravergine del viterbese sono stati premiati con le Tre Foglie, massimo riconoscimento per la Guida Oli d’Italia 2021 del Gambero Rosso. Un passaporto importante quello ottenuto da produttori della Tuscia, poiché arriva al termine di una selezione che annovera tra i criteri principali, la qualità e provenienza italiana delle olive, l’ assenza di difetti, valutazione organolettica, un quantitativo minimo di produzione totale annua 10 quintali di olio. Criteri che nel corso degli anni si sono rivelati essere un utile strumento per i consumatori e gli operatori gastronomici, che sono alla ricerca per individuare i migliori oli extravergine di qualità in commercio. Per tutti i produttori è anche e un prezioso mezzo di comunicazione e promozione del prodotto e della cultura dell’olio extravergine di oliva, in Italia e all’estero.

« La Tuscia – ha spiegato Stefano Polacchi curatore della Guida - nel complesso ha dimostrato una importante crescita nel livello qualitativo degli extravergine prodotti in tutto l'areale. Le aree di Canino in particolare e quella di Vetralla sono sempre più importanti sul fronte della qualità. Per qualità intendo un importante livello di biofenoli, l'assenza di difetti e la vitalità del prodotto, la riconoscibilità sul fronte organolettico segnato soprattutto dalla Presenza importante della cultivar Caninese. A questo proposito voglio ricordare l'importantissimo riconoscimento ottenuto dalla cooperativa di Blera, Colli Etruschi, come Frantoio dell'Anno 2021 insieme a un'altra fortissima realtà cooperativa che è l'Agricola Riva del Garda. Altro premio speciale per San Bartolomeo: migliore rapporto qualità prezzo per extravergine davvero ad altissimi livelli.»

La lista: Olio Traldi (Vetralla), Tenuta di Carma (Bagnoregio), Laura De Parri ( Canino), Frantoio Battaglini ( Bolsena), Colli Etruschi (Blera), Ione Zobbi (Canino), Il Signorino (Viterbo), Podere Tiberi ( Cellere), Visagi Coraggiosi ( Canino ), Fratelli Paolocci (Vetralla), Bio Petrignano (Viterbo), San Bartolomeo ( Viterbo) , Luca Di Piero ( Civita Castellana), Gloria Sanna (Civita Castellana), Frantio Tuscus (Vetralla), Andrea Di Giovanni ( Vetralla), Sergio delle Monache – Tania ( Vetralla), Le Amantine ( Tuscania).