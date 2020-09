© RIPRODUZIONE RISERVATA

«on l’inizio del nuovo anno accademico gli studenti potranno ritornare a frequentare le lezioni in presenza, grazie anche ad un modello ambizioso di riprogettazione della didattica, degli spazi e delle aule. Per quanto possibile abbiamo cercato di trasformare le difficoltà legate al Covid-19 in una opportunità. Tutte le aule dell’ateneo saranno dotate di sistemi multimediali che consentiranno sia di videoregistrare e/o mandare in diretta streaming le lezioni, sia di migliorare l’esperienza didattica in presenza. Tutti gli studenti impossibilitati a seguire in presenza, compresi gli studenti stranieri e i fuori sede, potranno scegliere di seguire le lezioni in modalità telematica».«Il principio ispiratore è combinare la tutela della salute di tutti, studenti e dipendenti, e una didattica di qualità. A parte le prescrizioni per l’accesso che tutti ormai conoscono, la capienza massima delle aule sarà ridotta di circa il 50%, per garantire un distanziamento sociale di almeno un metro. Inoltre, tutti coloro che frequentano gli spazi dell’ateneo dovranno indossare la mascherina, eccezion fatta per il docente durante la lezione, purché si mantenga ad una distanza di almeno 2 m dagli studenti. Saremo noi a fornire mascherine lavabili a tutti gli studenti, ognuna con il logo Unitus del colore del Dipartimento di afferenza in modo che il personale addetto al controllo li possa individuare rapidamente».«Gli orari delle lezioni saranno strutturati in modo da limitare il più possibile gli spostamenti degli studenti su aule o sedi differenti. E’ assicurato lo Smart Working per il personale tecnico-amministrativo” e abbiamo anche predisposto un sistema di autocertificazioni e di tracciamento delle presenze via web per garantire il rispetto delle regole e risalire agevolmente ai contatti avuti all’interno delle aree universitarie».«Penso che il Ministro con “piene” intendesse dire comunque entro i limiti che garantiscono il distanziamento previsto dalle linee guida del Ministero. Tutte le nostre aule saranno aperte agli studenti. Fortunatamente abbiamo strutture spaziose quindi in molti corsi tutti gli studenti avranno l’opportunità di seguire in presenza. In quei casi in cui la capienza dell’aula è inferiore al numero di studenti frequentanti, abbiamo previsto un sistema di rotazione con la suddivisione degli studenti in due gruppi, o in presenza, o a distanza in diretta sul web».«Riuscire a coniugare didattica di qualità e tutela della salute. Ovviamente gli eventi legati al Covid-19 hanno completamente sconvolto le dinamiche nella scelta della sede universitaria da parte dei ragazzi diplomati e delle loro famiglie. Sono però fiducioso perché abbiamo dato una grande dimostrazione di efficienza e di efficacia nella gestione delle lezioni e degli esami durante il periodo di emergenza e perché il nostro progetto di ripartenza è davvero all’avanguardia. Abbiamo anche varato importanti misure di sostegno per il diritto allo studio, tra cui innalzamento della no tax area a 22.000 euro di ISEE, detrazioni significative fino a 30.000 euro di ISEE, borse di studio per merito e per reddito e bandi per assegnare tablet agli studenti in situazione di disagio».