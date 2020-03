Ultimo aggiornamento: 18:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un cuore che si conferma grande, anche e soprattutto nelle difficoltà. Leonardo Bonucci e sua moglie Martina hanno scelto la Città della Salute di Torino per sostenere il personale impegnato in questi giorni nell'emergenza Coronavirus.Il calciatore viterbese della Juventus, insieme alla moglie, ha deciso di donare 120 mila euro al presidio sanitario piemontese che comprende l'ospedale Regina Margherita. Qui nel 2016 Matteo - il secondogenito della famiglia Bonucci - fu sottoposto a un delicato intervento chirurgico per l'insorgenza di una patologia improvvisa. Giorni in cui il calciatore lasciò l'attività sportiva per seguire il figlio.Nei giorni scorsi Leo Bonucci - nato e crescito a Pianoscarano, uno dei quartieri storici di Viterbo - aveva partecipato, con un'altra donazione - all'iniziativa promossa per sostenere la terapia intensiva dell'ospedale di Belcolle ,a Viterbo. Il grande cuore di Bonucci va oltre un semplice pallone.