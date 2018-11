L'inverno di fuoco della Viterbese: quindici partite in tre mesi, in attesa poi dei sei recuperi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei recuperi ancora da fissare, ma un calendario fitto che costringerà la Viterbese agli straordinari.La Lega di serie C ha pubblicato il calendario dei prossimi tre mesi, con la Viterbese che scenderà in campo quindici volte in novanta giorni. Dieci sfide in programma domenica e cinque il mercoledì, con i sei recuperi ancora da fissare e che molto probabilmente saranno dilatati fino a primavera inoltrata.A iniziare da domani, con i gialloblù impegnati nel recupero della seconda giornata in casa della Juve Stabia, la squadra allenata da Stefano Sottili avrà un percorso lungo e pieno di impegni. In campo anche a Santo Stefano con il Rocchi che si vestirà a festa per l'arrivo della Paganese. Il 12 dicembre match di fascino al Ceravolo di Catanzaro, mentre il 30 dicembre viaggi in Sicilia. Tre recuperi potrebbero essere fissati a febbraio, con la sosta invernale che da statuto dei calciatori non può essere accorciata.Questo il calendario dei prossimi tre mesi:domenica 2 dicembre: Viterbese – Trapani (14,30)mercoledì 5 dicembre: Viterbese – Bisceglie (20,30)domenica 9 dicembre: turno di riposomercoledì 12 dicembre: Catanzaro – Viterbese (20,30)domenica 16 dicembre: Viterbese – Potenza (16,30)domenica 23 dicembre: Rende – Viterbese (16,30)mercoledì 26 dicembre: Viterbese – Paganese (17,30)domenica 30 dicembre: Sicula Leonzio – Viterbese (16,30)domenica 20 gennaio: Viterbese – Juve Stabia (20,30)mercoledì 23 gennaio: Reggina – Viterbese (20,30)domenica 27 gennaio: Bisceglie – Viterbese (16,30)domenica 3 febbraio: Viterbese – Siracusa (16,30)domenica 10 febbraio: Monopoli – Viterbese (16,30)mercoledì 13 febbraio: Viterbese – Virtus Francavilla (20,30)domenica 17 febbraio: Cavese – Viterbese (20,30)domenica 24 febbraio: Viterbese – Catania (16,30).