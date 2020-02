L'intervista/«Apro Saporino, lascio tutto e vado a vivere in Finlandia» e trova lavoro e amore

Ultimo aggiornamento: 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non tutte le strade portano a Roma. Quella diinterseca Celleno e poi si dirige direttamente in Finlandia dove ha trovato lavoro, amore e tanto altro ancora.Cominciamo dall’amore Francesca.«Quello è arrivato dopo che ho rincontrato un ragazzo che avevo conosciuto in pub due settimane prima. L’ho rivisto di nuovo per caso per strada: ci siamo salutati ma eravamo entrambi di corsa. Però non riuscivo a non pensare a lui fino a che non gli ho scritto un messaggio, chiedendogli di uscire».Prima di conoscere Vili, avevi mai pensato alla Finlandia come possibile casa?«Il pensiero di venire qui è iniziato per passione della musica heavy metal finlandese. Poi, leggendo informazioni su questo Paese me ne sono innamorata sempre di più: il sistema scolastico e quello sanitario, gli aiuti del governo a famiglie, studenti e anche ai disoccupati funzionano perfettamente. Inoltre, ci sono una natura incontaminata, inverni nevosi. Immagini che mi hanno così affascinata da non poter smettere di pensare a che posto meraviglioso sarebbe potuto essere. Quindi, sono partita per rincorrere il mio sogno che si è sviluppato durante i miei studi: volevo vivere in Finlandia, avere un fidanzato finlandese e magari, un giorno, aprire una mia attività. Così ho provato: dopo un mese passato qui, ho trovato un lavoro e sono potuta rimanere».E Vili quando arriva nella tua vita?«La prima volta che sono arrivata in Finlandia era il 2 aprile 2014. Lui l’ho conosciuto circa tre mesi dopo. Il mio primo concerto qui è stato con lui: siamo andati a vedere Lordi».E “Saporino italiano” cos’è, come nasce?«Ho deciso di investire in questa attività perché negozi di specialità italiane, dove trovare ingredienti per cucinare al 100% made in Italy, mancano. Puoi trovare sempre ristoranti italiani ma a tante persone piacerebbe anche imparare cose nuove, utilizzare cibi e ingredienti che non si usano nella tradizione culinaria del posto».Il giorno in cui ti sei detta: “Ci provo”?«Quando, tornata in Italia, sono andata a fare spese e ho trovato un negozio carinissimo nel cuore di Viterbo, specializzato in tartufi. Qui in Finlandia i tartufi non sono molto conosciuti né tantomeno usati, quindi pensavo di poterli importare per espandere questa cultura all’estero. Inoltre, ho pensato ai tanti italiani che vivono qui e che vorrebbero cucinarsi piatti italiani ma non hanno gli ingredienti. Infine, per i finlandesi la nostra è una cucina esotica e rinomata. Quindi, perché non aprire un negozio con cui poter portare un pezzetto di Italia in Finlandia? L’ho fatto per gli italiani che sentono la mancanza di casa e per tutti gli altri che vogliono cimentarsi nella cucina made in Italy».Ma da bambina cosa sognavi di essere da grande?«Volevo fare la pittrice».E invece quando ai tuoi hai detto che saresti partita per aprire un’attività in Finlandia?«I miei familiari e amici all’inizio sono rimasti a stupefatti perché avevo già un lavoro. Avrei lasciato una certezza per un progetto molto rischioso. Ma poi, andando avanti, sono stati molto contenti e fieri di me».Cosa vendi nel tuo negozio?«Di tutto un po’: pasta, salse, confetture, olio, aceto balsamico, prodotti sottolio, tartufo, biscotti e cioccolatini. I prodotti arrivano da tutta l’Italia, compreso dall’Emilia Romagna, Calabria, Piemonte, Puglia».La difficoltà più grande incontrata sinora?«La lingua: tutte le pratiche burocratiche sono in finlandese. Fortunatamente il mio fidanzato mi ha aiutato molto in questo».Hai appena aperto ma i clienti come hanno reagito?«Sono molto felici di avere questo piccolo negozio di prodotti tipici italiani a portata di mano. Molte persone mi dicono spesso che una cosa così mancava in zona e che si inserisce bene nel contesto delle altre attività, tutte incentrate sulla qualità dei prodotti. Non a caso, la zona è chiamata “Herkkukatu” ossia “strada delle delicatezze”, intese come prelibatezze».La più grande soddisfazione sinora?«Sono molte, ad esempio i clienti che ritornano per prendere un caffè, dicendomi che è il migliore della zona. E, in generale, mi fa piacere che tutti siano entusiasti di “Saporino” e che mi abbiano dato un caloroso benvenuto».Quanto coraggio serve a mollare tutto, una famiglia, gli amici e persino un lavoro, come hai fatto tu?«Per trasferirsi all’estero e cambiare vita non ci vuole solo coraggio ma servono anche pianificazione e volontà. Di certo, la lingua può essere uno dei più grandi ostacoli ma se si è determinati si supera anche questo scoglio. Quello che dico sempre è: rincorri il tuo sogno e non fermarti mai. Se veramente vuoi realizzarlo, pianifica, impegnati e trova il coraggio per andare avanti anche nei momenti difficili perché nulla è impossibile».Ti manca casa?«Anche se qui si sta molto bene ogni tanto mi manca l’Italia e il mio paesello, Celleno. Sento nostalgia della mia famiglia e delle belle giornate passate al lago con gli amici».