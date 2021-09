L'Imolese sbanca 3-0 il Rocchi: la prima casalinga della Viterbese è da incubo.

Domenica 5 Settembre 2021, 19:25

Una Viterbese bella a metà perde in casa contro l'Imolese e delude nell'esordio casalingo del Rocchi, uscendo sconfitta 3-0 contro l'Imolese. I gialloblù hanno giocato un ottimo primo tempo creando diverse occasioni non sfruttate da Capanni, Volpicelli e Alberico, ma nella ripresa la luce si è spenta. Lia al quarto della ripresa e Bendetti al 23' hanno affondato una squadra che nella seconda metà di gara non si è più ritrovata, fatte sale le occasioni di Fracassini, incredibile traversa la sua, e Calcagni che si è visto ribattere il tiro da colpo sicuro da Rossi. Al 33' gol ingiustamente annulato a Murilo con i gialloblù che hanno provato un forcing finale confusionario e poco organizzato. Dopo due giornate nessuno processo, ma serve un immediato cambio di marcia: sei i gol subiti e un solo punto conquistato; domenica prossima ad Olbia vietato sbagliare.

Viterbese (4-3-3): Daga; Fracassini, Ricchi (8's.t. Urso), D'Ambrosio, Van Der Velden; Calcagni, Alberico (33' s.t. Errico), Foglia (27's.t. Simonelli); Murilo, Capanni, Volpilcelli. All. Dal Canto.

Imolese (4-4-2): Rossi; Lia, Rinaldi, Angeli (37's.t. Boccardi), Benedetti; De Sarlo (15's.t. D'Alena), Padovan, Cerretti, Torrasi (1' s.t. Masella); Lombardi, Matarese (15's.t. Turchetta). All. Fontana.

Arbitro: Luca De Angeli della sezione di Milano.

Marcatori: 4' s.t. Lia, 23' Benedetti, 44' s.t. Boccardi rig.

Note - ammoniti: Torresi, Angeli, Boccardi, Cerretti.