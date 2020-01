L'idea non è poi così malaccio visto che a Roma, Bologna, Bari e in altre città ha già preso piede. A lanciarla sono stati gli edicolanti del sindacato Sinagi che, mercoledì sera, hanno organizzato la Notte delle edicole, iniziativa finalizzata a sensibilizzare e richiamare l'attenzione del mondo politico, delle amministrazioni locali, dei media e dei cittadini sulla drammatica situazione che sta travolgendo le edicole italiane.



L'appuntamento, a Viterbo, è andato in scena a piazza Verdi nei pressi dell'edicola di Gianni Miralli e Laura Ciula.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ma veniamo alle proposte -commenta a freddo Nicola Becattini, quadriumviro del Sinagi-, intanto dobbiamo registrare il fatto negativo e cioè che lo scorso anno, nel capoluogo, sono state tre le edicole che hanno tirato giù la saracinesca».Di fronte a tale situazione, mercoledì, alla presenza del sindaco Giovanni Arena, dell'assessore allo Sviluppo economico Alessia Mancini e del senatore della Lega Umberto Fusco, dice Becattini,, «abbiamo illustratoi problemi della categoria. Il primo cittadino, ad esempio, si è detto interessato alla proposta del certificato nelle edicole. Ha detto che porterà l'idea in Consiglio comunale».Becattini ha anche fatto appello ai numerosi colleghi della Tuscia di proporre l'idea anche nei loro Comuni. «Noi siamo aperti anche la domenica -insiste-, pensi quanto potrebbe essere interessante poter fare un certificato anche in un giorno festivo». Il senatore Fusco ha invece confermato il suo interessamento a livello nazionale, mentre l'assessoreMancini ha già ricevuto un corposo pacco di proposte proprio dal Sinagi.«Nel frattempo -chiosa Becattini-, stiamo studiando altre iniziative, noi siamo considerati le lanterne della città, e questa luce non si deve spegnere».