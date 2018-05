L'ha spuntata Forza Italia: Giovanni Arena è il candidato sindaco del centrodestra unito

di Massimo Chiaravalli

L'ha spuntata il "tenerone". Giovanni Arena è il candidato sindaco del centro destra unito. Manca solo l'ufficializzazione, ma la decisione era già nell'aria da oggi pomeriggio, quando i tre parlamentari - il deputato Mauro Rotelli (FdI), i senatori Umberto Fusco (Lega) e Francesco Battistoni (Forza Italia) si erano visti nel corso di una riunione congiuntaper l’elezione di un componente la Corte Costituzionale e di due componenti il Csm.



Per Arena arriva dunque il coronamento di 25 anni di carriera politica, quello che personalmente aveva sempre auspicato dopo tanti passi indietro a favore prima di altri. Dalla sua parte il forzista avrà i civici di Fondazione di Gianmaria Santucci, la Lega, che ha quindi deciso di fare un ulteriore passo indietro, l'Udc e Fratelli d'Italia.



E proprio dal deputato di FdI Mauro Rotelli stamattina era arrivata l'accelerazione: ha parlato per la prima volta, scolpendo però le parole nella pietra, con un post al vetriolo su Facebook in cui lasciava intendere che il tempo era scaduto

Mercoled├Č 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:27



© RIPRODUZIONE RISERVATA