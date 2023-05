Martedì 16 Maggio 2023, 05:55

«C’è tanta amarezza per la retrocessione della Viterbese e per come è arrivata». A dirlo è l’ex sindaco di Viterbo, ma soprattutto grande tifoso gialloblù, Giulio Marini. «Gli errori commessi purtroppo sono sotto gli occhi di tutti - commenta amareggiato Marini - non ho più sentito il presidente Romano, ma credo che anche lui si sia reso conto che le scelte fatte siano state sbagliate».

Il timore di tanti sportivi viterbesi è l’incertezza per il futuro visto che al momento, a parte il comunicato emesso poco dopo la bocciatura del ricorso contro la penalizzazione di due punti da parte del Collegio di Caranzia del Coni, dove si annunciava un ricorso al Tar del Lazio ed eventualmente anche al Consiglio di Stato, ancora non si sa nulla di certo su quelli che saranno i programmi del sodalizio di via della Palazzina per la prossima stagione.

«Da quello che so io - riprende Marini - il Comune è in contatto con la società e sta seguendo in modo molto attento la situazione, anche perché c’è in ballo il progetto per la riqualificazione dello stadio Enrico Rocchi. È proprio un peccato che, adesso che c’è la possibilità di rifare lo stadio, ci sia questa incertezza sul futuro». Per Marini è comunque cambiato anche il tessuto che gravità intorno alla Viterbese rispetto a quello di un tempo. «Io in questo momento sto guarendo da questa malattia che si chiama Viterbese - conclude Marini - anche perché è cambiato proprio l’ambiente. In tutta la sua storia la Viterbese è stata sempre una sofferenza, ma ora però è cambiato anche il tessuto che la circonda. Ricordo che prima quando sorgevano dei problemi, c’erano anche degli sportivi appassionati di Viterbese, che si adoperavano per risolverli oppure ci rimettevano soldi di tasca propria. Penso ad esempio a Carlo Cardoni o anche a degli operatori dell’informazione come Mario Cipolloni o Giuseppe Mascolo. Ma potrei anche fare altri cento nomi. Adesso sulla Viterbese si fa molto opinione, c’è chi pontifica, oppure c’è chi critica o insulta, chi cerca di darsi da fare. Però nessuno si adopera per trovare una soluzione per il bene della Viterbese».

Proprio Marini, nel 2001, prese in gestione la squadra arrivata penultima alla fine nel campionato di Serie C1 insieme a Carlo Cardoni e Ronaldo Ferrari con Lillo Puccica allenatore. La squadra gialloblù, che sembrava non avere più motivazioni vista la serie di sconfitte rimediate nell’ultima parte della stagione regolare, riuscì a salvarsi vincendo il doppio scontro playout con la Nocerina che giocava gli spareggi da quintultima. La Viterbese vinse 1-0 allo stadio Enrico Rocchi con un gol di Florean e poi strappò un pareggio per 1-1 a Nocera Inferiore andando in vantaggio con Omar Martinetti al termine di una partita caldissima con circa 700 tifosi gialloblù sugli spalti.