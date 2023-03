Venerdì 24 Marzo 2023, 05:40

«A questo punto la chiave sta tutta nella testa dei giocatori». Questa l’impressione di Ennio Cuccuini, sul difficile momento della Viterbese chiamata in queste ultime partite ad abbandonare l’ultimo posto in classifica e a guadagnare i punti necessari per assicurarsi i playout. Come calciatore, Cuccuini ha vestito la maglia gialloblù dal 1975 al 1981 (con intermezzo di una stagione in Serie B con il Rimini) conquistando con la Viterbese anche una promozione in Serie C. Come allenatore ha guidato le giovanili ed è stato anche Vice della prima squadra.

«Da qui alla fine del campionato ci aspettano cinque finalissime - sottolinea - perché a modo loro sono tutte partite difficilissime. Sabato abbiamo il Cerignola, senza dubbio una delle sorprese del campionato, che viene a giocarsi le proprie chances di poter raggiungere il terzo posto. Poi abbiamo tre scontri diretti che saranno durissimi contro Gelbison, Monterosi e Turris. A parte il derby con il Monterosi, le altre due partite dovranno essere giocate tra l’altro in trasferta. Se non facciamo punti prima, la partita casalinga dell’ultima giornata della stagione regolare contro la Virtus Francavilla in casa, potrebbe essere solamente la gara della disperazione».

Le tre vittorie consecutive di un mese fa avevano fatto presagire addirittura la possibilità della salvezza diretta ma, con un solo punto conquistato nelle ultime quattro partite, la Viterbese è tornata ad essere ultima in classifica. «La squadra ha avuto risultati altalenanti - continua Cuccuini - ma la realtà è questa anche se effettivamente adesso prende meno gol. Contro il Catanzaro abbiamo disputato una bellissima partita e siamo stati bravi ad approfittare del fatto che loro, probabilmente, all’inizio avessero preso la gara sotto gamba. Ad Avellino abbiamo sfruttato il fatto che gli avversari stavano attraversando un periodo piuttosto difficile. Però è chiaro che per arrivare alla salvezza ci vuole continuità ed è quella che spero proprio di vedere da qui alla fine della stagione regolare, con la squadra che abbia la mentalità giusta per affrontare questo tipo di gare. Capisco che non è facile, anche perché durante questa stagione la gestione della società è stata piuttosto confusionaria. Visti i vari cambi che si sono succeduti sia per quello che riguarda i tecnici e sia per quanto concerne i dirigenti. Ho comunque fiducia nel presidente Romano, che nonostante abbia commesso degli errori durante questa stagione, ci sta mettendo la faccia e ha speso altri soldi per rinforzare la squadra nel mercato di gennaio».

La Viterbese tornerà ad allenarsi oggi per la rifinitura, dove il tecnico Giovanni Lopez scioglierà gli ultimi dubbi sulla formazione da mandare in campo domani. La società fa sapere inoltre di aver provveduto a saldare tutte le scadenze previste in questo mese.