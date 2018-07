L'estate a Vignanello: Ermal Meta e Cristina D'Avena in concerto per le feste patronali

Musica d'autore a Vignanello (Viterbo) il 6 e 7 agosto prossimi, in occasione delle celebrazioni dei patroni San Biagio e Santa Giacinta.



Con l'organizzazione del comitato festeggiamenti Classe 1978, guidato da Marcello Bernardini, il centro dei monti Cimini ospiterà martedì 7 agosto Ermal Meta, in una tappa del suo tour “Non abbiamo armi”, con il quale sta girando tutta la Penisola. Meta è il vincitore dell’ultima edizione del festival di Sanremo, in coppia con Fabrizio Moro per la canzone “Non mi avete fatto niente”. Cantautore e polistrumentista, Ermal Meta è, con sei dischi di platino e quattro d'oro negli ultimi due anni, uno dei cantanti più interessanti nel panorama nazionale.



A Vignanello, Ermal Meta darà vita a uno spettacolo avvincente, con dodici nuove canzoni e un repertorio nel quale spiccano brani ormai entrati di diritto tra i “classici” della nuova musica d’autore. Di genere diverso ma altrettanto atteso è il concerto in programma il giorno precedente, lunedì 6 agosto, con Cristina D’Avena e i Gem Boy, che verrà aperto dai Cartoon Shock. Sarà una serata all’insegna dell’allegria e della spensieratezza, in cui la cantante per tutte le età darà vita ad un live con i suoi maggiori successi.

Gioved├Č 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:20



