L'esposizione canina che raccoglie fondi per i piccoli pazienti dell'ospedale di Viterbo

Una esposizione canina, non proprio un concorso, ma con qualcosa in palio e un nobile fine. E' lo scopo dell'iniziativa di domani 17 agosto dalle ore 17, Tarquinia (Viterbo) ospita al parco giochi del centro residenziale Voltunna di Marina Velca, una l’esposizione canina aperta a tutte le razze. Le iscrizioni dei cani, anche senza pedigree, saranno possibili sul campo fino alle 17.30; dalle 18.30 le valutazioni dei giudici.L’evento, organizzato dal Gruppo cinofilo tarquiniese in collaborazione con il centro residenziale Voltunna Marina Velca, rientra tra le attività di promozione della località balneare del litorale tarquiniese. Le classi d’iscrizione al concorso sono: giovani, 9-18 mesi; libera, oltre i 18 mesi; meticci. Saranno premiati, con oggetti artistici di artigianato locale: il migliore cane per ciascuna razza; dal 1° al 9° classificato al Best in show; tutti i bambini che parteciperanno al Baby’s match; il meticcio più simpatico e il miglior cane tarquiniese.Il Baby’s match, la cui iscrizione è gratuita, vedrà cimentarsi i bambini con i loro cani al guinzaglio, mentre al Best in show parteciperanno i migliori cani di ciascuna razza. Il ricavato sarà devoluto all’associazione di volontariato “Aiutiamo i bambini di Belcolle”, che si occupa di migliorare la degenza dei piccoli pazienti dell’ospedale di Viterbo.Informazioni e iscrizioni: 339.1857804