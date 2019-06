L'emergenza rifiuti a Roma rischia di travolgere anche Viterbo, l'allarme di Arpa Lazio

L'immondizia di Roma? È un problema anche del resto del Lazio. ''Nei primi 4 mesi del 2019, quando ancora gli impianti di Malagrotta non erano in manutenzione, a Latina il 70% della capacità di trattamento riguardava i rifiuti di Roma, a Viterbo circa il 50% mentre a Frosinone circa il 40%", dichiara Marco Lupo, direttore generale dell'Arpa Lazio. Insomma, se la Capitale non dà una svolta al proprio ciclo dei rifiuti, rischia di ingolfare anche le altre province.

"È evidente - continua Lupo - che c'è un problema di insufficienza di impianti, a meno che non si voglia continuare a portare fuori i rifiuti, ma questo è in contraddizione con i principi di autosufficienza che dovrebbero caratterizzare il ciclo dei rifiuti''. Roma produce ogni giorno circa 4.600 tonnellate di rifiuti, di cui solo il 43 per cento - circa duemila tonnellate - è raccolto in modo differenziato. Tutto il resto va agli impianti di trattamento meccanico-biologico, in gran parte fuori dai confini capitolini. Casale Bussi compreso.

