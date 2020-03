© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un'impennata come non si era mai registrata dall'inizio dell'emergenza. Ieri, in un solo giorno, sono aumentati di 8 i casi di positività al covid-19 nel Viterbese. Il totale, quindi, è schizzato a 31. I nuovi tamponi positivi si riferiscono anche a un'infermiera di Belcolle. L'ospedale di Viterbo, pertanto, si conferma particolarmente colpito dal coronavirus con due medici e altrettanti infermieri contagiati. Segue a ruota l'ateneo della Tuscia: all'Unitus, al momento, sono risultati positivi una studentessa georgiana, un docente e un'amministrativa.La stragrande maggioranza dei malati sono riconducibili ai fratelli Monarca: Danilo, il docente del Dafne probabile paziente zero nella Tuscia, e Roberto, il fratello infettivologo inconsapevolmente contagiato dal primo. Come specifica la Asl anche nell'ultimo bollettino, i nuovi casi hanno contratto il virus da contatti stretti dei due. In particolare, avrebbero avuto rapporti con l'allenatore di basket nonché docente di liceo, ora attaccato a un respiratore in terapia intensiva.Sfugge da questo quadro il contagio della 23enne proveniente dalla Georgia che agli operatori avrebbe raccontato di aver studiato, qualche giorno prima di presentare i sintomi, con una statunitense tornata dal carnevale di Venezia e poi ripartita per gli States. Così come non vi rientrano il 67enne di San Lorenzo Nuovo, domiciliato a Montefiascone e anche lui in condizioni tali da richiedere la respirazione assistita, e la 79enne di Bolsena, prima vittima del covid. "Abbiamo provato a ricostruire con i familiari la possibile origine del contagio ma non ci siamo riusciti. Probabile - racconta il sindaco Paolo Dottarelli - che il virus sia stato portata magari da un parente, magari un nipote".In ogni caso, nessuno frequenta l'Unitus, dove sono stati effettuati decine di tamponi tra collaboratori e colleghi di Monarca. Oggi pomeriggio, la salma dell'anziana verrà tumulata. "Porterò virtualmente il saluto di tutta Bolsena alla signora Anna", dice Dottarelli. I familiari, tutti asintomatici, sono in quarantena e ieri mattina hanno effettuato il test: oggi sono attesi i risultati. Ieri, intanto, uno dei due Toc, team della Asl creati per il coronavirus, ha studiato ogni possibile collegamento della donna che spieghi l'origine del suo contagio. Tra le ipotesi, anche l'esistenza di un altro focolaio ancora sommerso.A Oriolo Romano, infine, il Comune invita tutti i cittadini che hanno frequentato la palestra Gym Palace a contattare la Asl di Viterbo dopo che all'interno della struttura sportiva di Manziana è stato scoperto un caso di Covid.