L'associazione La Fortezza apre il ciclo di incontri politico culturali: ecco il primo appuntamento

L'associazione La Fortezza apre una ricca stagione di incontri politico-culturali finalizzati a fornire chiavi di lettura alternative ad una larga parte dei fenomeni che caratterizzano il nostro tempo.

Si comincia domani, sabato 14 ottobre, alle ore 19 presso la sala riunioni in piazzale Gramsci 10/A con la presentazione delle collane di Passaggio al Bosco Edizioni, presenti l'editore Marco Scatarzi ed Alberto Brandi in veste di moderatore.

Passaggio al Bosco è un progetto editoriale libero che ha scelto di non dipendere dai dogmi del mercato, che nasce con l'intento di coltivare un approccio autonomo e totale al sapere con una vocazione integrale che oltrepassi la settorialità, e che non fa mistero di contribuire a coltivare e diffondere quel pensiero dissidente che non si è arreso ai canoni del politicamente corretto, alle logiche del profitto e ai diktat del pensiero unico.

Un incontro aperto al pubblico e tutto da vivere, pensato e voluto per scuotere e risvegliare le menti libere di un'assonnata e distratta Viterbo.

L'associazione ha sede in piazzale Gramsci 10/A a Viterbo ed è presieduta dall'avvocato Domenico Gorziglia, si occupa di proposta politica e culturale e si propone come aggregante di quella parte della società civile viterbese che non si riconosce in nessuna delle forze politiche attualmente in campo.