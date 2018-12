«L'assassinio del Bullicame»: dai 5 Stelle l'ennesimo appello per la sorgente termale di Viterbo

Ultimo aggiornamento: 15:38

Sorgente termale di Viterbo in agonia, che si aspetta per prendere provvedimenti? Dopo le innumerevoli proteste sollevate da qualche anno a questa parte, sul pessimo stato di salute della “callare" del Bullicame, anche il Movimento 5 Stelle torna sul luogo del delitto."L'assassinio del Bullicame", con questo slogan in mattinata si è tenuto un flash-mob di fronte alle Terme Salus, sulla Tuscanese, «per accendere un faro e riportare sotto i riflettori lo stato della "callara", il cui livello continua inesorabilmente a scendere». Il Comune, che ha annunciato interventi da mesi e mesi, è impantanato nella recente ri-spartizione di deleghe e presidenze.Secondo Massimo Erbetti. consigliere comunale dei 5 Stelle e promotore dell'iniziativa, «occorre in tutti i modi fermare questo scempio».