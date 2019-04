L'asinello di Montefiascone, da dissuasore per auto a mascotte scotte di una chiesa tedesca

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per quasi 20 anni era stato la mascotte del corso di Montefiascone. E ora quell’asinello in legno realizzato dalle sapienti mani di Catia e Alessandro Roncella è diventato il simbolo della chiesa cattolica di Luneburg, cittadina di oltre 70mila abitanti nella Bassa Sassonia, in Germania. A volerlo è stata il sindaco, Ann-Kristin Jenckel, che se ne è innamorata poco prima di Natale quando con una delegazione è passata per il colle falisco durante il pellegrinaggio lungo la via Francigena.«Il vostro asino vive in chiesa e sta benissimo. Ha già trovato alcuni amici”, ha scritto pochi giorni fa la prima cittadina rassicurando i “genitori” sulle condizioni dell’asinello. E ha avanzato un’altra richiesta: “Vi scrivo anche perché stiamo pensando che manca per la nostra chiesa un bue. Sarebbe possibile ordinarne uno? Potremmo venire a prenderlo alla fine dell’anno».Una storia davvero curiosa quella che ha portato questo manufatto a volare oltre le Alpi. Visto fuori dal negozio in un tardo pomeriggio di fine anno, inizialmente doveva essere consegnato in un agriturismo di Vetralla dove la delegazione avrebbe alloggiato prima di tornare a casa. Poi, causa incomprensioni linguistiche, non se ne fece più nulla. Dopo un mese, il sindaco tedesco – munito di interprete – chiama Catia e le dice che vuole quell’asinello a tutti i costi per la chiesa cittadina. E così un amico in viaggio in Italia arriva a Montefiascone e, una ventina di giorni fa, se lo porta via.«La nostra – racconta Catia, ora col fratello titolare dello “Zoo di legno” – è un’arte tramandata in famiglia. Nostro padre, sin da quanto avevo 12 anni, mi portava con lui a bottega. Io e mio fratello abbiamo imparato il mestiere rubando innanzitutto con gli occhi». Poi sono arrivati gli studi e quindi la conduzione del laboratorio. “Dal ’98 – continua – siamo al corso di Montefiascone. E l’asinello lo abbiamo realizzato poco dopo. Devo essere sincera: inizialmente lo abbiamo ideato per impedire alle macchine di parcheggiare davanti all’ingresso del negozio”. Ma presto è diventato molto più di un dissuasore. «Per noi, per i montefiasconesi e per i turisti era una vera mascotte. Insieme alla gatta Ciccia, che prima di morire la usava come cuccia, compare nelle foto di ogni visitatore della città. Certo – racconta con un pizzico di polemica – ormai qui è un mortorio e di gente ce n’è sempre meno. Ma sono sicura che questa estate molti verranno a chiederci che fine ha fatto», racconta. Ora sta in Germania, la mancanza si sente: “Credo proprio che ne realizzeremo un altro».