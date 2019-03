L'area industriale diventa green: finanziato il progetto per produrre rispettando l'ambiente

Ultimo aggiornamento: 17:44

Sarà finanziato con 30.000 euro il progetto per varare l’area produttiva ecologicamente attrezzata (Apea), da realizzare nella “Zona industriale di Civita Castellana”.Al progetto, che ha come soggetto capofila la società Ecoprat, ha aderito il Comune di Civita Castellana (Viterbo).«La determina regionale che ci vede tra i vincitori del bando per le Apea, con il punteggio massimo, e quindi tra gli ammessi al finanziamento, è un primo importante passo – spiega il sindaco, Gianluca Angelelli- che ci consente di stare in una élite di zone industriali, quelle che potranno beneficiare di contributi strutturali europei, dedicati proprio alle Apea e che saranno gestiti dalla Regione. Questo era l’obiettivo con il quale è stata fondata l’area. I finanziamenti, accessibili da ora in avanti, sono destinati a investimenti per il miglioramento della produzione sotto il profilo ambientale e della tutela dell’ambiente. Quindi alle produzioni green e al rispetto dei corsi d’acqua di tutto il territorio comunale»Nel ringraziare i partecipanti, in particolare Ecoprat, con il presidente Stefano Riganelli e Antonio Sini, il sindaco Angelelli ha ricordato che le Apea rappresentano «un elemento fondamentale per la costruzione di politiche produttive ecosostenibili». Riganelli ha espresso felicitazioni per l’ottenimento del risultato: «Un ringraziamento – ha detto Riganelli - va alle aziende che tutte insieme hanno creduto in questo progetto. All’Università della Tuscia e a tutti i professionisti che hanno collaborato alla stesura. Nella speranza di riuscire a creare un polo industriale green».