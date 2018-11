L'arbitro e la Juve Stabia affondano la Viterbese: 4-0 e quarta sconfitta per i gialloblù.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella che doveva essere la serata del riscatto si è trasformata in una notte da incubo: la Viterbese esce con le ossa rotte dalla trasferta in casa della Juve Stabia dove incassa la quarta sconfitta stagionale. Difficile commentare un risultato del genere: la Viterbese del primo tempo è stata in assoluto la più bella della stagione: la compagine allenata dal tecnico Stefano Sottili ha dominato la gara per lunghi tratti, ma la pecca dei gialloblù è stata quella di non trovare la via del vantaggio. Alla fine del primo tempo poi, ci si mette anche l'arbitro: Gariglio di Pinerolo assegna un rigore inesistente ai campani per un fallo di Damiani su Paponi arrivato quando il terzino della Viterbese De Giorgi aveva già allontanato il pallone dall'area di rigore. Lo stesso Paponi trasforma il rigore che sposta l'inerzia del match dalla parte della Juve Stabia. Nella ripresa è un monologo dei campani, anche se la Viterbese ha una grande occasione che viene sprecata da Saraniti. Di nuovo Paponi, Viola e Calò allargano la forbice del punteggio: finisce 4-0 con la Viterbese che schiuma di rabbia e non riesce a rialzarsi.(4-3-3): Branduani 6; Vitiello 6 (38’ st Schiavi sv), Aktaou 6 (18’ st Viola 6,5), Troest 6,5, Allievi 6,5; Elia 6, Calò 6, Vicente 6 (18’ st Mezavilla 6); Di Roberto 6 (1’ st Mastalli 6,5), Paponi 7, Carlini 6,5 (31’ st Castellano sv). All. Fabio Caserta(4-3-3): Forte 5; De Giorgi 6, Rinaldi 6, Sini 6, De Vito 5; Palermo 6, Damiani 6 (1’ st Bovo 5), Cenciarelli 5,5 (12’ st Pacilli 6): Baldassin 5,5 (12’ st Vandeputte 5,5); Saraniti 6, Roberti 5,5 (25’ s.t. Polidori s.v.). All. Stefano SottiliMatteo Gariglio di Pinerolo: 45’ pt (rig.) e 17’ st Paponi, 33’ st Viola, 44’ st Calòspettatori circa 900; ammoniti De Giorgi, Palermo e Allievi; angoli 5-3 per la Viterbese.