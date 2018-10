L'amichevole tra Viterbese e Flaminia si chiude con un pareggio

Ultimo aggiornamento: 19:36

In attesa dell'inizio del campionato, la Viterbese ha messo minuti nella gambe nell'amichevole contro la Flaminia Civita. Il derby, che non si giocava dal 2015, è andato in scena in un pomeriggio di calcio giocato.In attesa di capire in quale girone giocheranno i gialloblù nella prossima stagione, la sfida contro la Flaminia - che milita nel campionato di serie D - è servita per vedere all'opera tutti i calciatori a disposizione del tecnico Giovanni Lopez. Ancora ai box l'attaccante Andrea Saraniti che sta recuperando da un infortunio muscolare. Infortunio che è toccato anche da Roberti, che al 32' della gara è uscito anzitempo per un problema al gomito.Tante le occasioni per la Viterbese soprattutto nella ripresa, ma i gialloblù non sono riusciti a trovare la via della rete, con il match che si è chiuso a reti bianche. Ordinata e combattiva la Flaminia con il grande ex, l'ex capitano Fabio Fapperdue, applaudito dai circa 300 tifosi presenti a via della Palazzina. Nella ripresa girandola di cambi con i due allenatore che hanno dato spazio a tutti i calciatori presenti in lista.VITERBESE (4-3-1-2): Forte; De Giorgi, Rinaldi, Ngissah, Palermo; Baldassin, Pacilli, Sini; De Vito; Damiani, Roberti. Panchina: Micheli, Cenciarelli, Perri, Bovo, Vandeputte, Schaeper, Milillo, Messina, Zerbin, Polidori, Otranto, Molinaro, Svidercoshi. All.Lopez.FLAMINIA (4-3-3): Vitali; Gnignera, Carta, Mattia, Cangi; Fapperdue, Mignone, Lazzarini; Putrino, Morbidelli, Mastrantonio. Panchina: Nilo, Modesti, Staffa, Vecchio, Massaini, Giovanetti, Ferrara, Polizzi, Tiozzo, Genchi, Berni, Di Maira. All Schenardi.Arbitro: Daniele Ciarniello della sezione di Roma 2.