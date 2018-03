L'allarme del presidente del Barco: «Comune di Viterbo immobile, si perdono i fondi per gli impianti sportiv»

di Marco Gobattoni

Un preoccupazione espressa attraverso una lettera aperta rivolta al Sindaco di Viterbo Leonardo Michelini e agli assessori ai Lavori Pubblici e al Bilancio, Alvaro Ricci e Luisa Ciambella. Al centro della missiva, inoltrata dal presidente onorario del Barco Murialdina, Sergio Pollastrelli, c’è la questione impianti sportivi: negli ultimi mesi il faro dell’amministrazione comunale è stato puntato esclusivamente sull’operazione sintetico al Pilastro: l’impianto rionale intitolato a Vincenzo Rossi è al centro dell’operazione finanziaria che entro l’estate dovrebbe trasformare il terreno polveroso della gloriosa Virtus nel nuovo quartier generale della Viterbese.



Lo scorso dicembre, in occasione della deliberazione della previsione di bilancio 2018, Palazzo dei Priori stanziò 500 mila euro per il progetto Pilastro assicurando gli altri protagonisti del calcio cittadino, come Barco e Pianoscarano, che nei successi tre anni sarebbero stati stanziati i fondi per dotare anche quegli impianti di un nuovo fondo in erba sintetica.



L’inghippo però nasce proprio qui: molto probabilmente questa amministrazione comunale non riuscirà a presentare la previsione di bilancio programmatica pluriennale, nella quale vengono indicati i progetti previsti nei prossimi tre anni con il rischio concreto di perdere i fondi messi a disposizione dal governo attraverso il Patto di stabilità “Verticale'.



“Il sindaco e gli assessori a cui ho scritto – spiega Pollastrelli – hanno preso pubblicamente un impegno con la nostra società chiedendoci il progetto tecnico di fattibilità economica per la riqualificazione e rinnovamento del nostro impianto per inserirlo nel bilancio previsionale 2018-2020. Questo progetto, a differenza di quelli presentati da Pilastro e Pianoscarano, ce lo siamo pagati da soli e ci è stato sollecitato come atto riparatorio di quanto accaduto a

dicembre quando furono stanziati soltanto i fondi per la riqualificazione dell’impianto del Pilastro”.



L’orientamento preso dall’amministrazione sembra essere quello di non programmare previsioni di bilancio per i prossimi anni, con il bilancio 2018 che stenta ad arrivare ed un esercizio provvisorio che incombe. “Speriamo che tutto ciò non avvenga – dice preoccupato Pollastrelli – il Patto di Stabilità Verticale promosso dal governo per i prossimi tre anni, fornisce la possibilità di attingere al fondo del credito sportivo e ai fondi rivolti all’edilizia scolastica per opere di ammodernamento delle strutture sportive e scolastiche. Non avere la possibilità di incassare questi fondi sarebbe uno smacco per tutta la città e non solo per il Barco Murialdina

che da anni si è fatto pioniere del miglioramento delle strutture sportive cittadine”.

Giovedì 29 Marzo 2018



