L'addio alle mostre a Viterbo, attacco alla giunta Arena: «L'arte non porta voti»

«Viterbo? Una città di cultura, senza arte. Forse perché gli attuali amministratori non la considerano remunerativa, né in termini di ritorno d'immagine, né per quelli elettorali. Dopo una stagione che io considero felice, pur con tutti i limiti incontrati, siamo precipitati all'anno zero». Giacomo Barelli, consigliere comunale di Viva Viterbo (all'opposizione), apre la polemica sulle politiche culturali della giunta guidata da Giovanni Arena, che non annovera nei propri programmi mostre d'arte figurativa.Nella precedente consigliatura rileva Barelli, a lungo assessore al Turismo dell'esecutivo Michelini subito dopo l'insediamento ritenemmo doveroso impegnarci in operazioni che, da un lato esaltassero il patrimonio storico e artistico, dall'altro proporre esposizioni di opere caratterizzate da alta qualità.E qui Barelli comincia a elencare: nel dicembre 2013, la Pietà e la Flagellazione lasciarono il Museo Civico e furono al centro di una gettonatissima mostra nella Sala Regia di palazzo dei Priori; in contemporanea, nella chiesta del Gonfalone fu ospitata la Natività di Cristo del pittore di origine austriaca Ignaz Stern (16791748), proveniente dalla collezione privata di Vittorio Sgarbi. Le festività natalizie 2014/2015 esaltarono i capolavori di viterbesi dal Quattrocento al Settecento, grazie a Sacro&Profano, curata da Andrea Alessi.Dall'8 dicembre 2015 al 30 gennaio 2016, la Sala Regia fu occupata da La vita silenziosa delle cose, con opere di grandi nomi (Fortunato Depero, Gino Severini, Morlotti, e Baschenis, considerato tra i più grandi pittori del genere). Nella primavera del 2016, tra Forma e segno, all'ex Mattatoio, con dipinti da inedite collezioni d'arte. Tra la fine del 2017 e il 2018 fu ordinata una antologica per gli 80 anni del maestro Alessio Paternesi. Per non citare le grandi tele ritrovate nei magazzini del Civico ed esposte nella sala della Madonna a cura di Fulvio Ricci.Potrei continuare rileva Barelli ma mi fermo qui. A fronte di questo lungo elenco, che ha creato dibattito e critiche sulle risorse investite, ma che ha connotato un innegabile risveglio culturale, oggi è il buio totale. L'arte è uscita dal radar. Evidentemente non interessa, in quanto poco spendibile in ritorno d'immagine e dote elettorale.