L'addestramento “pre-combat" per i futuri marescialli dell'Esercito

Fine delle esercitazioni di tiro al poligono di Monte Romano (Viterbo), per il ciclo di addestramento (modulo pre-combat) organizzato per gli allievi marescialli del XX corso “Certezza” della Scuola sottufficiali dell'esercito.



Sono state svolte lezioni di tiro con arma individuale di tipo statico e dinamico, esercitazioni per l'acquisizione, anche nell’ambito di coppia, della capacità di intervenire rapidamente in condizioni di stress fisico e da bordo di automezzi. «Peculiare il raggiungimento di importanti obiettivi addestrativi, quali l’incremento della capacità di impiego dell’arma in dotazione, l’acquisizione di sempre maggior precisione nel tiro, il miglioramento della capacità di assumere le corrette posizioni durante l’esecuzione delle azioni di fuoco, il perfezionamento delle capacità di coordinamento nell’ambito della coppia di tiratori», spiegano dalla scuola.



Nel mese di luglio gli allievi marescialli del XIX corso “Saldezza” e del XX “Certezza” saranno impegnati, per tre settimane, nel ciclo di attività finalizzate ad acquisire la capacità di operare secondo le procedure tecnico-tattiche di livello squadra e plotone, condotte nei poligoni e nelle aree addestrative laziali nell’ambito dell’esercitazione “Una Acies 2018”.



Gli Allievi in “un’unica schiera” parteciperanno a una serie di attività «per standardizzare le capacità operative di uomini e donne della Forza Armata appartenenti a diverse categorie. Ufficiali e allievi marescialli si addestreranno insieme per acquisire un comune bagaglio di conoscenze, indispensabile premessa per un futuro professionale all’insegna dell’efficacia e dell’efficienza», aggiungono dall'Esercito.

Lunedì 2 Luglio 2018



