12 Marzo 2021

di MARCO GIULIANELLI

(Lettura 2 minuti)







L'Olimpus è di un'altra categoria e per l'Active arriva una sconfitta. Nulla da fare, nel posticipo del diciottesimo turno del campionato di serie A2 di futsal, per la truppa di mister David Ceppi superata in casa dalla squadra capitolina per 3-1. I viterbesi hanno lottato con il coltello fra i denti facendo una prestazione di grande livello, ma alla fine è uscita la maggiore qualità dell'Olimpus che con questi tre punti festeggia la matematica promozione in massima serie. Primo tempo che si chiude in parità: al vantaggio ospite di Ghiotti, risponde qualche minuto dopo l'Active Network con Davì. Al rientro dallo spogliatoio, la formazione di casa deve cedere solo ad alcuni episodi, come il rigore non concesso a Lepadatu e l'espulsione di Piccioni per un fallo di mano involontario, quando i viterbesi stavamo tentando di raggiungere il pari con il quinto di movimento. E così, alla fine, la rimonta non è arrivata con l'Olimpus che festeggia la A, e Viterbo che può essere contenta della buona prestazione che fa ben sperare per questo rush finale. Rush finale che prosegue domani con la banda di Ceppi che, per il diciannovesimo turno, volerà in Sardegna sul campo del Monastir Kosmoto, con il match in programma alle ore 16. All'andata si imposero comodamente i viterbesi che al palaCus rifilarono ai sardi un netto 6-1. «Ci aspetta un incontro difficile - avverte capitan Davì - nel quale servirà massima attenzione; d'altronde ci sono in palio tre punti importanti, daremo il massimo per conquistarli».

Active Network: Bellobuono, Davì, Lepadatu, Piccioni, Lamedica, Feliziani, Claro, Bruno, Macchioni, La Bella, Ercoli, Thinthawan. All.: Ceppi

Olimpus Roma: Ducci, Achilli, Jorginho, A. Di Eugenio, Dimas, Ghiotti, L. Pizzoli, A. Pizzoli, F. Di Eugenio, Chimanguinho, Suazo, Musso. All.: D'Orto

Marcatori: 10'32'' pt Ghiotti (O), 14'40'' Davì (A), 6' st Suazo (O), 18'04'' Jorginho (O)