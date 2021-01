Il match vinto sabato scorso con la Nordovest vale tanto per l'Active Network, scesa in campo con gli uomini contati, causa infortuni o ritardi nella concessione de transfer per i nuovi arrivati. Tre punti che mantengono la truppa di mister David Ceppi in piena zona play-off, ma sarà fondamentale proseguire su questa strada già a partire da oggi, quando i neroarancio, nel campionato di serie A2 di calcio a 5, faranno visita alle 16 ai cagliaritani del Leonardo, terza forza del campionato. Un match difficile, in cui i viterbesi dovranno cercare di rifarsi dopo il pareggio beffa dell'andata: «In quella gara - dice il viterbese, Lepadatu - abbiamo perso due punti importanti, subendo il gol del pari a un secondo dalla fine. Ora c’è tanta voglia di vincere e dimostrare che possiamo stare in zona playoff». I viterbesi hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per abitare le posizioni alte della classifica, a maggior ragione ora che è stata puntellata la rosa con innesti di grande livello: «Vogliamo puntare in alto - prosegue - i nuovi arrivati si stanno integrando bene, sono sicuro che ci daranno una grande mano. Ci alleniamo bene e vogliamo arrivare a fine campionato in zona playoff». Match che sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'Active Network.

