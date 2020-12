L'Active Network ritrova subito il sorriso. Monastir superato 6-1

L'Active Network ritrova subito la vittoria. Archiviata la batosta subita dall'Olimpus Roma, la truppa di mister David Ceppi è tornata a correre superando, nell'ottavo turno di serie A2 di futsal, il fanalino di coda Monastir Kosmoto. Al palaCus di Viterbo è finita 6-1 per i padroni di casa al termine di una gara equilibrata nella prima frazione ma che, poi, al ritorno dallo spogliatoio ha visto i locali prendere il largo. Primo tempo di equilibrio con i viterbesi che, poco dopo metà frazione, riescono a scardinare il fortino sardo trovando la rete del vantaggio grazie a Eric. Al rientro il Monastir sempre molto coperto trova il pari con Rosas, sfruttando un errore in fase di possesso. La gara si fa dura per Viterbo che però non demorde e con tanta pazienza, ma soprattutto grazie a una prodezza balistica di Davi torna in vantaggio. Il 3-1 arriva quasi immediato e porta la firma di Sachet; subito dopo Eric trova il poker. A sei minuti al termine gli ospiti schierano il quinto di movimento senza, però, risultare pericolosi: l'Active Network ne approfitta così per arrotondare il punteggio trovando le classiche reti a porta vuota con Sachet e Delpizzo; per quest'ultimo dovrebbe essere stata l'ultima rete in maglia neroarancio visto che sembra sempre più probabile il suo trasferimento a Porto San Giorgio in maglia futsal Cobà. Con questi tre punti Viterbo sale a quota 10 e rientra in zona play-off, in una classifica comunque falcidiata dai tanti rinvii

Active Network: Bellobuono, Davì, Sachet, Signori, Lamedica, Ercoli, Feliziani, Lepadatu, Curri, Eric, Delpizzo, Di Giovenale. All.: Ceppi

Monastir Kosmoto: Putzulu, Vaccargiu, Rosas, Bringas, Massa, Maxia, Abati, Mattana, Mereu, Sau, Ugas. All.: Serra

MARCATORI: 12'17'' pt Eric (A), 3'45'' st Rosas (M), 9'28'' Davì (A), 10'05'' Sachet (A), 13'11'' Eric (A), 14'48'' Delpizzo (A), 15'11'' Sachet (A).

