L'appello del dg della Viterbese Foresti: «Sto vivendo il dramma di Bergamo: vi prego state a casa» Video

Un messaggio audio volto a rafforzare un legame tra due città che stanno affrontando - con problemi ben diversi fra loro - la battaglia contro il Coronovirus. Bergamo e Viterbo unite, dal messaggio fatto arrivare al sindaco del capoluogo Giovanni Arena da Diego Foresti, direttore generale della Viterbese nato e cresciuto a Bergamo dove si trova in queste ore. Foresti ha trovato una città piagata, ma non piegata da un virus che sta mettendo a dura prova tutta la Lombardia: nel suo messaggio parole di fiducia e un appello accorato rivolto a tutti i viterbesi.Il messaggio di Diego Foresti“Buongiorno a tutti i Viterbesi. Mi sento in dovere, visto che vivo questa durissima battaglia nella città più colpita da morti assurde, di mettervi in guardia e di indurvi per l’ennesima volta ad ascoltare e applicare quanto già detto dal sindaco Arena. Non scherzate, non è un gioco. State a casa, lo ripeto: state a casa! Qui la gente muore ogni minuto. Ci sono chiese trasformate in camere mortuarie colme di bare, ci sono corpi su corpi negli ospedali. Ho perso amici e conoscenti, non ultimo il mio vicino di casa. Avete avuto una grandissima fortuna: essere stati avvisati in tempo per stare a casa, in quarantena, prima che questo maledetto virus arrivasse nella vostra città. Non bruciatevi questa grandissima possibilità.Che sono alla fine quindici o venti giorni della nostra vita chiusi in casa pur di salvare la stessa? Ve lo ripeto: state in casa, la vita è preziosa. Quando tutto sarà finito, perché tanto finirà e vinceremo questa durissima guerra, ci ritroveremo tutti a festeggiare, magari anche grazie a qualche vittoria della nostra amata viterbese. Fino a pochi giorni fa ero a Viterbo e credetemi che a differenza di qua siete ancora in un’isola felice, cercate di mantenerla tale. Concludo dicendo che mi sento viterbese a tutti gli effetti e spero che anche voi per qualche giorno vi possiate sentire bergamaschi, in modo da vivere questa assurda realtà tutti uniti e vincenti. Vi viglio bene, un grande abbraccio. Diego Foresti. Grazie. State a casa!”.--