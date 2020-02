Jfc Civita Castellana- San Basilio posticipata al 19 dal Prefetto di Viterbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con un decreto Prefettizio il Prefetto di Viterbo ha disposto che l'incontro di calcio tra le compagini sportive JFC Civita Castellana - Real San Basilio ( Prima Categoria) in programma il giorno 16 febbraio 2020, sarà disputato il giorno 19 febbraio alle ore 15 presso lo stadio " Turiddu Madami" di Civita Castellana.«Considerato che l'impianto sportivo della Jfc - dice la nota inviata alla Lnd e alle società - regolarmente omologato per l'effettuazione delle partite di calcio, non è assolutamente idoneo all'accoglienza di spettatori, e che nella medesima data, è previsto lo svolgimento del "Carnevale di Civita Castellana», che assorbe buona parte delle risorse impiegabili per i servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica. La circostanza assume contorni ancora più particolari poiché, la squadra del " Real San Basilio" è seguita da una tifoseria composta da circa 200 persone.itenuto che detti tifosi "Ospiti'', in assenza di tribune adeguate, potrebbero agevolmente assistere alla partite addossandosi alle recinzioni della struttura, che sono adiacenti alla viabilità ordinaria, con prevedibile grave nocumento della sicurezza della circolazione e della incolumità degli stessi tifosi.Ritenuto che, tale situazione potrebbe essere ancora meno gestibile, vista la già cennata contemporaneità del "Carnevale di Civita'', durante il quale, nel recente passato, si sono verificate problematiche .Prescrive che l'incontro venga disputato il giorno 19 febbraio p.v., ore 15 presso lo stadio "Turiddu Madami" viale Enrico Minio n.6 Civita Castellana (VT) che è gestito dalla Flaminia Calcio Civita Castellana e si è resa subito disponibile.