Ischia di Castro: truffano anziano con polizze assicurative finte, denunciati due campani

La vittima, un anziano di Ischia di Castro; i truffatori, due pregiudicati di origini campane. I carabinieri li hanno identificati e denunciati a seguito di una indagine su una truffa avvenuta online. I fatti riguardano una proposta allettante di una polizza assicurativa che l’anziano signore ha visto in rete, ovvero della somma di 700 euro per garantirsi una copertura contro eventuali imprevisti o rischi.

Ma questo non era il vero piano dell’offerta, poiché, una volta effettuato il versamento su una carta prepagata, l’anziano non ha avuto nessun riscontro e i suoi interlocutori si sono resi irreperibili, spariti nel nulla. A quel punto è scattata la denuncia presso la caserma dei carabinieri che, con una mirata attività investigativa, hanno individuato e denunciato per truffa in concorso i due truffatori alla Procura della Repubblica di Viterbo.

