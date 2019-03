Ischia di Castro: autocisterna si ribalta sulla strada provinciale

Ultimo aggiornamento: 19:17

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi sulla strada provinciale Doganella, tra Canino e Ischia di Castro (Viterbo). Il conducente di un'autocisterna di carburanti ha perso il controllo del mezzo all'altezza del km 64, a seguito dell'impatto con il muretto in cemento di un ponticello, a ridosso della Provinciale.L'uomo fortunatamente è rimasto illeso dopo che il mezzo pesante si è ribaltato su un lato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Canino e i vigili del fuoco del distaccamento di Gradoli. oltre a una squadra con l'autogru da Viterbo. I pompieri hanno messo in sicurezza la cisterna per evitare lo sversamento in strada del carburante.Non è la prima volta che in quell'incrocio avvengono degli incidenti, anche gravi. Nel 2008 in un frontale perse la vita un assessore di Ischia di Castro, che con la propria auto finì in fondo al fosso. Un tratto di strada più volte finito nel mirino degli automobilisti e della cittadinanza, che lamentano la pericolosità dell'incrocio e i frequenti incidenti nel tempo.