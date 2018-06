«Io immigrato, abusivo: dormo nel bosco e faccio affari in spiaggia»

di Marco Feliziani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dal braccialetto colorato agli occhiali all'ultimo grido, ovviamente farlocchi. Ce n'è per tutti sulle spiagge di Montalto e Tarquinia. Venditori abusivi che in barba alle regole smerciano ai villeggianti merce contraffatta o di scarsissima qualità. In un giorno feriale, nella cittadina castrense, di abusivi ne abbiamo contati 48 in un'ora, che fanno su e giù lungo l'arenile. Un esercito di stranieri che da giugno a settembre sulle coste italiane fa affari per milioni. C'è il senegalese, il...