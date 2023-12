Venerdì 15 Dicembre 2023, 05:20

Invia foto intime dell’ex fidanzata per vendetta, personal trainer viterbese accusato di revenge porn e accesso abusivo al sistema informatico. Un 46enne del capoluogo è finito nei guai dopo che una donna di Frosinone lo ha denunciato. La 42enne alla fine di ottobre scorsa è andata dai carabinieri dopo aver scoperto che tra la cerchia dei suoi amici giravano foto di lei completamente nuda. Foto troppo intime per essere condivise tra i conoscenti. Decine di immagini finite nella messaggistica di gruppo. Inviate, secondo l’accusa, appositamente per screditare la 42enne.

La donna, avvisata da alcuni amici che le avrebbero detto: «Stai attenta che girano alcune foto di te completamente nuda», ha così chiesto aiuto ai carabinieri di Frosinone che hanno poi allertato la Procura di Viterbo, competente territorialmente. I magistrati, acquisita la denuncia e il fascicolo fotografico, hanno aperto un’indagine per revenge porn. L’indagato, un noto personal trainer , secondo quanto accertato dalla Procura, sarebbe entrato in possesso di quelle foto violando il telefono della vittima. E dopo averle scaricate le avrebbe inviate a moltissimi contatti per pura vendetta. La donna infatti lo aveva lasciato e non voleva più saperne di lui. Il 46enne, preso dalla rabbia, avrebbe così deciso di farla vergognare davanti ai suoi amici. Mossa che ora gli costa una pesantissima denuncia. Durante le indagini i carabinieri hanno sequestrato due telefoni al personal trainer, presumibilmente quelli utilizzati per divulgare immagini esplicite della sua ex.

Ieri mattina la Procura di Viterbo, che sta ancora indagando sulla vicenda, ha conferito l’incarico a un ingegnere informatico con l’obiettivo di analizzare tutti i dispositivi di proprietà del personal trainer. L’esperto informatico dovrà chiarire come sia riuscito a entrare in possesso dei dati e delle foto private della vittima e a quante persone le abbia inviate. Da qui la doppia accusa di revenge porn e accesso abusivo al sistemo informatico. Il consulente della Procura depositerà la relazione tecnica sui telefoni dell’indagato non prima di due mesi. La donna è assistita dall’avvocato Antonio Ceccani del foro di Frosinone che si è subito attivato in difesa della donna.