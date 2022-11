Venerdì 18 Novembre 2022, 05:50

“L’Ater di Viterbo sta facendo tutto il possibile per andare incontro alle legittime richieste di alcuni utenti con disabilità: affermare che l’azienda ha abbandonato questi inquilini, come hanno fatto in questi giorni alcuni organi di stampa, non corrispondente al vero, come testimonia la documentazione in nostro possesso”.

Disabile prigioniero in casa, ci pensa il Comune: al lavoro per trovare una soluzione

E’ quanto dichiarano in una nota il presidente dell’Ater di Viterbo, ingegner Ivan Grazini, e il direttore generale, avvocato Fabrizio Urbani, in riferimento anche “alla vicenda di Montalto di Castro”: il caso di Luca Lupidi, 46 anni, invalido, riportato dal Messaggero.

“L’installazione del macchinario, per favorire le uscite di Luca, deve fare i conti con l’assenza di fondi per l’eliminazione delle barriere architettoniche – proseguono i vertici dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale - Anche in questo caso, però, l’Azienda, in attesa di poter finanziare i lavori per il montascale, ha cercato una via d’uscita, attraverso il cambio di alloggio: oltre ad alcune soluzioni già proposte e rifiutate dalla famiglia, proprio nei giorni scorsi è emersa la disponibilità di un appartamento al secondo piano, con ascensore, a Tarquinia, ossia a pochissimi chilometri da Montalto, dove, tra l’altro, Luca ha i suoi interessi. E questa è l’unica soluzione possibile, al momento, per venire incontro alle richieste della famiglia e dello stesso Luca, che deve, però, essere necessariamente inserito nel nucleo familiare: senza la sua presenza, infatti, è impossibile per l’Azienda procedere al cambio alloggio”.

“Tutto questo – concludono Grazini e Urbani – dimostra come l’Azienda stia facendo davvero il possibile per venire a capo delle due situazioni, malgrado le notissime ristrettezze di bilancio. E nessuno tiene in debita considerazione il fatto che le Ater vivono grazie ai canoni di locazione, che sono molto bassi (nel 40% dei casi gli inquilini hanno canoni sociali, fissati a 7,75 euro mensili) e non arrivano a coprire le spese di manutenzione degli alloggi. Questo fa sì che anche l’installazione di un montascale, che comporta una spesa di circa 25mila euro, rappresenti un grosso ostacolo. In questo quadro, l’Ater ribadisce la massima disponibilità alla collaborazione e auspica, per il futuro, un confronto costruttivo con tutti i soggetti interessati, al fine di risolvere concretamente i problemi”.