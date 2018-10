Insulta una ragazza e tira un pugno al fidanzato che perde un occhio, a processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sferra un pugno micidiale a un ragazzo che perde la vista, alla sbarra per lesioni gravissime.Il 17 maggio 2013 nella piazza di Vitorchiano due giovanissimi sono venuti alle mani. Da quanto ricostruito durante il dibattimento l’imputato avrebbe iniziato a fare apprezzamenti pesanti alla fidanzata della vittima. Quest’ultimo avrebbe chiesto di smettere e di chiedere scusa alla sua ragazza. E dalle parole in un attimo i ragazzi sarebbero passati alla mani.Qualche spintone, qualche insulto e poi l’intervento degli amici. L’imputato però si sarebbe divincolato dalla stretta e con potenza avrebbe centrato con un pugno l’occhio della vittima, procurandogli la rottura del coroide e la conseguenza perdita della vista.Il perito, nominato dal giudice Elisabetta Massini, avrebbe certificato lo status dell’occhio. Il difensore dell’imputato, avvocato Marco Russo, in aula ieri mattina ha chiesto che vengano acquisti anche i verbali della commissione e tutti i documenti medici. «Il pugno – ha affermato il legale – è stato dato in una situazione di legittima difesa. Un aspetto che deve essere preso in considerazione».Del parere opposto l’avvocato Roberto Massatani che rappresenta la vittima, costituita parte civile.La sentenza solo alla prossima udienza, fissata il 15 aprile 2019. Giorno in cui il processo potrebbe già essere prescritto.