Inseguimento e sparatoria, due romeni messi in prova

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si fermano a un controllo, inseguimento e sparatoria in centro a Viterbo. I due giovani arrestati, e subito tornati in libertà, giocano la carta della messa alla prova. Il 13 febbraio scorso, dopo le 2 della notte, la pattuglia del radiomobile dei carabinieri di Viterbo intercettò una Golf nera, in zona Valle Faul, sospettata di avere aggredito due ore prima un carabiniere fuori servizio che si era qualificato, avendoli trovati che intralciavano la strada. L’auto con a bordo i due romeni, alla vista della pattuglia che nel frattempo aveva chiamato un’altra macchina in ausilio, avrebbe iniziato ad accelerare tentando di fuggire per le vie del centro, cercando più volte di speronare le pattuglie. I militari per fermare l’auto furono costretti a esplodere colpi di arma da fuoco. La corsa dei due fuggitivi finì contro un pilone di cemento a Valle Faul. Ieri mattina i due imputati, accusati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma, sono comparsi davanti alla giudice Silvia Mattei. Alle due accuse si somma anche quella di guida in stato di ebbrezza: la difesa ha acconsentito a far entrare nel fascicolo anche i risultati degli etilometri. Gli avvocati Federica Ambrogi e Mario Proietti hanno chiesto di ammettere i ragazzi alla messa alla prova. Richiesta che la giudice ha accolto non senza avvisare gli imputati: all’ennesimo “sgarro” l’occasione della messa alla prova sarà revocata.