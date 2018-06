Inseguimento e cattura di un evaso in fuga da un anno: ha aggredito i carabinieri per tentare la fuga

Era in fuga da un anno dopo essere evaso dal carcere, ma si spostava su un auto rubata e quando i carabinieri lo hanno individuato cercando di fermarlo, non ha esitato a speronare la gazzella per darsi alla fuga. Dopo un inseguimento e un'aggressione ai militari, il pericoloso latitante è stato bloccato e ammanettato.



E' accaduto nei dintorni di Carbognano, dove i carabinieri eranon impegnati in un controllo. Il giovane, 25 anni albenese con una lunga serie di episodi criminali alle spalle, è stato rincorso e arrestato unitamente ai militari del nucleo radiomobile di Roma. Era ricercato per evasione dall ospedale di Chieti, dove si trovava piantonato in detenzione, dopo avere aggredito il personale della polizia penitenziaria che lo aveva in custodia.



Anche ieri una volta individuato dai carabinieri della stazione di Carbognano ha tentato la fuga pur di non sottoporsi al controllo di sicurezza, e avendo capito di essere stato localizzato; una volta fermato ha tentato nuovamente la fuga speronando l'auto dell’Arma. Una volta bloccato si è scagliato contro gli stessi carabinieri in un ultimo tentativo di fuga.



Nell’autovettura su cui viaggiava, una Mercedes di grossa cilindrata rubata a Vitorchiano, sono stati trovati anche numerosi attrezzi da scasso. L'albanese è stato quindi arrestato e ristretto nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Ronciglione





Giovedì 21 Giugno 2018



