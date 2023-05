Domenica 14 Maggio 2023, 04:20

Primo fine settimana dopo i cinque Daspo Willy emessi dal questore di Viterbo Fausto Vinci a seguito degli eventi di gennaio scorso, quando un gruppo di minorenni ha accerchiato, rapinato e picchiato un coetaneo nel parcheggio vicino al Mc Donald’s di via San Paolo, vicino Valle Faul. Da lì il primo provvedimento, ovvero il divieto di entrare nei fast food della città e nella zona di Valle Faul. È quella la zona, infatti, scelta dai ragazzi noti per le scorribande e per l’uso della violenza e prevaricazione sui coetanei più deboli.

Nel frattempo la giunta comunale, insieme al Comitato di Ordine Pubblico e il supporto delle forze dell’ordine e di polizia, sta mettendo in atto dei provvedimenti per garantire la sicurezza ai cittadini, così come ai commercianti locali e le attività maggiormente colpite dal fenomeno. “Tutti i provvedimenti nascono a seguito della raccolta, da parte delle istituzioni, delle domande di sicurezza da parte dei cittadini – ha dichiarato la sindaca Chiara Frontini. Ciascuno, con la propria competenza, sta facendo la propria parte e il Comitato di Ordine Pubblico si riunisce periodicamente sul tema. Oltre ai Daspo Willy stiamo ragionando anche sui Daspo urbani, mentre sono già in atto le pattuglie appiedate, che al momento stanno portando un buon riscontro”.

Al momento i provvedimenti attivi e pronti per essere messi in atto sarebbero cinque, a partire dall’ordinanza antibivacco. A questa si aggiungono il controllo di vicinato, le pattuglie appiedate e il Daspo Willy, mentre sono ancora in lavorazione provvedimenti quali l’aumento delle telecamere, come il progetto per il parcheggio del Sacrario che prevede l’implementazione dei sistemi di sorveglianza, e i Daspo Urbani, misure a tutela del decoro di particolari luoghi.

“Si tratta di provvedimenti che in sinergia con l’ordinanza antibivacco stanno già lavorando o si stanno mettendo in moto. Siamo fiduciosi che presto si possa tornare ad una normalità in termini di sicurezza della città”.

Questo fine settimana la città, nonostante la pioggia che ha portato poche persone a concedersi una passeggiata, ha potuto sperimentare il clima a seguito del provvedimento del questore. Intanto il Mc Donald's di via San Paolo ha dichiarato allo stesso Umberto Di Fusco, delegato alla sicurezza per la giunta Frontini, che continuerà a mantenere i nuovi orari di chiusura della sala ristorante in alcune fasce orarie pomeridiane e serali.