Lunedì 5 Dicembre 2022, 05:00

“Onde evitare di fare gli 800 metri di via Garbini in mezz’ora e stare tutto quel tempo chiusi in macchina le soluzioni sono due: o il Comune mette due vigili urbani fissi a controllare il traffico, ma gli agenti sono sempre meno per cui la vedo difficile, oppure si modifica la circolazione. Quindi - spiega Sandro Zucchi, presidente dell’Automobile club Viterbo - via Garbini a senso unico per chi sale e la Cassia Nord a senso unico per chi scende, interrompendo il flusso più o meno all’altezza dello svincolo della superstrada”.

Natale senza ingorghi, spunta il mini raccordo anulare intorno alle zone commerciali. Può funzionare? Zucchi dice di sì e ha già illustrato il piano a Chiara Frontini. Dopo la polemica sul mancato riscontro da parte della neosindaca a due precedenti richieste di incontro, il vertice si è finalmente svolto. “La scorsa settimana insieme al direttore Lino Rocchi siamo stati convocati dalla sindaca. E’ stato un colloquio cordiale, tranquillo e amichevole. In Comune hanno capito che l’Automobile club sta fuori dalla politica”.

Zucchi poi entra nel dettaglio: “Abbiamo parlato di tutte le problematiche che avevo esposto nella mia lettera, cominciando dal traffico e dal fatto che adesso, sotto il periodo natalizio, sarà tutto intasato. Abbiamo dato qualche suggerimento per cercare di evitare un continuo accavallamento di auto sulle due direttrici di via Garbini e della Cassia Nord, dove si forma sempre un tappo. In attesa di vedere realizzato il nuovo collegamento tra strada Cassia Nord e Poggino per cui ci vorranno anni, l’unica soluzione possibile secondo noi al momento è quella di istituire due grandi sensi unici. Come ha reagito Frontini? Ha ascoltato il suggerimento e ha detto che ci rifletterà sopra”.

Capitolo buche: “La situazione sta sotto gli occhi di tutti ed è drammatica”. Per gli asfalti sono arrivati i primi stanziamenti della nuova giunta, ma Zucchi non si aspetta miracoli: “Con la pioggia per il Comune sarà impossibile intervenire nell’immediato”. Mentre per la segnaletica qualcosa si può fare già ora. “Le strisce non si vedono più, per i pedoni è pericoloso”. Quella verticale invece è “obsoleta”. “Gli incassi delle multe dovrebbero essere investiti su questa voce, speriamo che attuino questo principio”.

Monopattini: il numero uno di Ac invoca il pugno duro. “E' il far west. Sono un pericolo sia per chi li guida sia per gli altri. I vigili urbani devono fare i controlli. Si vedono persone in monopattino che procedono contromano o che girano di notte senza luci. Ho ricordato a Frontini che ci sono altri sindaci che hanno emesso ordinanze di obbligo di casco e assicurazione, segua il loro esempio”.

La buona notizia è che dopo tre anni ci sono buone possibilità di rivedere la Mille Miglia a Viterbo, con la timbratura in piazza del Plebiscito: “Abbiamo messo in contatto l’organizzazione con la sindaca. Il Comune dovrebbe stanziare un piccolo contributo. Frontini si è presa qualche giorno per riflettere e ci darà una risposta all’inizio della settimana, ma siamo fiduciosi. Per Viterbo è una vetrina troppo importante”.

Ultimo ma non ultimo, Aci ha prospettato al Comune la possibilità di portare a Viterbo la manifestazione nazionale di kart in piazza per l’educazione stradale dei bambini, “ma ci sarà anche una campagna nelle scuole”. “Siamo usciti dall’incontro soddisfatti. Almeno ci sono stati a sentire. Ora aspettiamo e vediamo cosa succede”, conclude Zucchi.