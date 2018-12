Infrastrutture del Viterbese, ritardi cronici: le imprese della Federlazio cercano alleati

Ultimo aggiornamento: 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fare squadra, remare dalla stessa parte, puntare dritto agli obiettivi. Al di là dell'appartenenza (politica e non). Sarà stato il clima pre-panettone, certo è che uno scambio di cortesie e apprezzamenti tra un ex comunista e un ex missino era difficile da pronosticare.Appuntamento di fine anno della Federlazio viterbese, l'altra sera all'hotel Terme Salus. Le piccole e medie imprese tornano a sondare i politici eletti nel territorio per vedere tradotte in pratica le istanze del Viterbese. Applicando l'equazione investimenti uguale sviluppo, lavoro, pil in crescita. Le risposte dal deputato Mauro Rotelli (Fratelli d'Italia) e dal consigliere regionale Enrico Panunzi (Partito democratico, ala Zingaretti) sembrano di una voce sola. Certo, viene facile visto che entrambi rappresentano forze di opposizione al governo Lega-5 Stelle. E sarà che da fare c'è molto, ancora, per una provincia che batte da anni, anzi decenni, sul tasto: avere infrastrutture viarie-ferroviarie-digitali.Completamento della Orte-Civitavecchia sotto esame al Tar, sul ricorso presentato sul tracciato prescelto: è tema di queste ore, uno di quelli (tanti purtroppo) elencati dal presidente di Federlazio, Gianni Calisti, e ribaditi dal direttore Giuseppe Crea: «Abbiamo una rete viaria spaventosa, gli investimenti sono in discesa da dieci anni, serve un cambiamento di rotta. Non si può fermare tutto per paura di sbagliare». Ma siamo ancora a questo? «Accade quando chi urla di più ha ragione. Se una minoranza chiassosa prevale su una maggioranza silenziosa, significa che si è ribaltata la democrazia», ha commentato Panunzi. Tradotto: «Serviranno dai sei agli otto anni di lavori, considerando quelli che servono per completare i due chilometri di galleria», ha spiegato Rotelli.E' sull'ipotesi di fermata dei treni alta velocità a Orte che i due amministratori hanno sperimentato l'unità di scopo: erano insieme alla direzione di Trenitalia per sondare le intenzioni. «Abbiamo l'impegno per avere a metà gennaio uno studio tecnico di fattibilità per uno scalo», ha sintetizzato Rotelli. E' tanto, è poco? La questione dei costi è essenziale, se ci sarà una possibilità di avere quei treni, anche la Regione farà la sua parte», ha previsto Panunzi. Senza dimenticare che i pendolari viterbesi all'alta velocità credono poco. «Lo sviluppo di un territorio passa anche da lì, così come l'ammodernamento delle stazioni e delle attuali linee di chi va a Roma ogni giorno», il coro di entrambi.