Il premio Industria Felix, le viterbesi tra le eccellenze

Imprese di eccellenza del Lazio, tra le 37 che hanno ricevuto il Premio Industria Felix 2018, ce ne sono anche quattro della Tuscia. Si tratta della Ceramica Catalano di Fabrica di Roma (foto), tra le più grandi del distretto industriale di Civita Castellana, giudicata migliore media impresa della provincia di Viterbo; della If Mariano Stelliferi di Caprarola impegnata nella lavorazione delle nocciole, che è risultata la migliore grande impresa della provincia di Viterbo e miglior impresa per fatturato/ricavi e liquidità della provincia; la De Angelis di Gallese che produce prodotti alimentari e che è stata riconosciuta come miglior impresa Under 40 della provincia, infine la Enza Zaden di Tarquinia che sviluppa e seleziona varietà di ortaggi che vengono coltivate, vendute e consumate ovunque nel mondo ed è risultata la miglior impresa per indice percentuale Roi (con attivo superiore ai 2 milioni di euro).



Il riconoscimento promosso dall'associazione culturale Industria Felix in collaborazione con Cerved Group, con i patrocini della Luiss, di Unindustria Lazio e di Confindustria Campania, è stato consegnato ai vincitori nei giorni scorsi all'Università Luiss di Roma.



Il premio, in cui si riconoscono primati provinciali e regionali che rispettano i parametri di bilancio e per migliori performnace, è riservato alle imprese, le piccole e medie come le grandi, sulla base di un'inchiesta condotta su poco più di 15mila bilanci dell'anno 2016 dal giornalista Michele Montemurro in collaborazione col Centro Studi di Cerved. Sono stati analizzati i bilanci di 9.580 società di capitali con sede legale nel Lazio.

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:27



© RIPRODUZIONE RISERVATA