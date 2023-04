Sabato 1 Aprile 2023, 05:40

Cosa ha fatto finora l’Amministrazione Frontini? Cosa farà e qual è la percezione dei cittadini viterbesi?

Un “incontro fuori dal comune” quello alla ex chiesa degli Almadiani dove l’Amministrazione ha promosso un contatto stretto con i cittadini circa le problematiche e la percezione sul centro storico. Un momento di confronto nel quale la sindaca ha voluto raccogliere diverse segnalazioni, presentando anche un bilancio degli interventi e dei progetti stanziati in questi nove mesi di mandato.

“Il nostro intento è quello di creare un dialogo continuo con voi, è la base della nostra attività e del nostro impegno come Amministrazione – spiega la sindaca. Un impegno che non si ferma di certo una volta arrivati dove volevamo, perché riteniamo doveroso, di tanto in tanto, fare il punto della situazione. È giusto nei vostri confronti, per aver creduto in noi. Sapete bene, al di là di chi vive nel centro, che questo rappresenta insieme al Poggino uno dei due punti focali sui quali mettiamo l’attenzione e concentriamo le nostre energia, risorse e progetti. Sono i due posti principali della città dove si crea economia, grazie alle aziende da una parte e al turismo e la cultura dall’altra. Noi non siamo qui per dirci quanto siamo stati bravi, ma per parlare con voi. Noi siamo qua per metterci la faccia e ascoltare, rispondendo”.

Informazione, dialogo e confronto, le tre colonne che hanno caratterizzato l’incontro del pomeriggio e che ha visto protagonisti una centinaio di cittadini interessati a sviluppare temi come la sicurezza, il numero di parcheggi nel centro storico, l’aumento dei costi di questi ultimi, la pulizia della città, il desiderio di tornare a vivere gli eventi del centro storico o il vuoto urbano che continua a generare degrado. Quasi tutti interventi dedicati alle problematiche presenti dentro le mura di Viterbo, ma non solo.

“Manca il coraggio sulle scelte impopolari, che l'amministratore non sta prendendo – intervengono i presenti. La popolazione ha scelto lei come sindaco perché si aspettava una politica sul campo. Il centro storico è molto fragile e va preservato. Vorremmo conoscere meglio tutti i progetti in cantiere”.

Agli interventi dei singoli cittadini è seguita la presentazione da parte della sindaca di tutti i progetti in essere e che partiranno nel giro di pochi mesi per il centro storico, quali pulizia e decoro, mobilità e accessibilità, sicurezza integrata, il ritorno degli uffici comunali nel centro, PNRR per il centro storico, il progetto fontane attive, comunità energetiche e altre iniziative ed eventi.

“Pulizia, sicurezza, vita, agevolazioni, grandi investimenti, sono questi i temi principali che ci avete presentato, proponendo soluzione e spiegando i vostri disagi – conclude la sindaca Frontini. Ci siamo già messi all’opera per risolvere e anche per questo vorremmo che questo tipo di appuntamenti fossero periodici, per continuare ad aggiornarvi su quello che facciamo e raccogliere le vostre richieste”.