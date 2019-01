Incontri a palazzo Brugiotti: la memoria di Palazzo Farnese e l'incontro di Annio da Viterbo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo appuntamento degli “Incontri culturali a Palazzo Brugiotti e alle sue collezioni d'arte”. Domenica 20 gennaio prosegue l’iniziativa della Fondazione Carivit a Viterbo, con le conferenze e il concerto a partire dalle ore 16.Nella prima parte lo storico dell’arte Gennaro Esposito parlerà di “Recuperi d’arte e memorie dal Palazzo Farnese-ex ospedale Grande e dal territorio”; mentre Antonello Ricci, docente nel master Dibas-Unitus per “Narratori di comunità”, interverrà con “Un incontro alla fine del Quattrocento: Flavio Mitridate e Annio da Viterbo”.Due argomenti con una radice comune nella narrazione storica del palazzo che, sede della famiglia Farnese a partire da metà del ‘400, divenne poi parte dell’Ospedale Grande degli Infermi. Proprio sul finire del ‘400 risulta l’incontro tra Annio Nanni da Viterbo e un personaggio misterioso, tale Flavio Mitridate. «La storia andrà seguita con curiosità perché è una vicenda completamente nuova - assicurano dalla Fondazione - per la storia di Viterbo ricostruita attraverso alcune lettere, la documentazione del Comune e un romanzo storico scritto da uno scrittore famoso come Andrea Camilleri».Tra le due conferenze un intervallo musicale del Duo Kurkina-Gentili (Olena Kurkina - mandolino, domra / Emiliano Gentili – chitarra). L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per info: segreteria@fondazionecarivit.it, 0761-34422. Palazzo Brugiotti via Cavour 67 - Viterbo.