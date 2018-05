Incidenti sul lavoro, è viterbese l'uomo morto in una cava di marmo a Carrara

Incidente mortale in una cava di Carrara, la vittima è un uomo originario di Viterbo. Si chiamava Lorenzo Pampana, 58 anni, originario di Soriano nel Cimino, l'uomo morto questa mattina in una cava di Carrara (provincia di Massa Carrara). I tecnici dell'Asl, assieme agli agenti del commissariato, stanno effettuando sul posto tutti gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente.



Gli investigatori, che non escludono che ad uccidere l'uomo sia stata una pala meccanica in manovra, stanno sentendo anche alcuni testimoni per chiarire quanto successo. Sul posto anche i vigili del fuoco. L’ennesima tragedia sul lavoro si è consumata venerdì mattina nella cava Fiordichiara B, nel bacino marmifero di Fantiscritti. Due giorni fa si era verificato un altro incidente sul lavoro in una cava di marmo di Carrara, nel bacino di Gioia: un cavatore era rimasto ferito cadendo da un escavatore durante le operazioni di spostamento di un blocco di marmo.



A Carrara lutto cittadino proclamato per la morte dell’operaio: lo ha deciso la giunta comunale



